Москва8 мая Вести.ФРГ проводит мерзкую, глупую и бесперспективную политику. Такое мнение ИС "Вести" высказал экс-депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии", председатель Международного народного совета российских немцев Вальдемар Гердт.

По его словам, руководство страны разрушило все сферы.

И обязательно для того, чтобы народ как-то отвлечь от реальной картины дел, надо изобрести врага, надо придумать этого врага, и надо прокачивать людей в этом направлении. Это мерзкая, глупая, бесперспективная политика, которую они сейчас ведут, но у них нет ничего другого. Им надо допилить бюджет, они опять триллион долларов взяли, сейчас они будут пытаться якобы военную промышленность восстановить, хотя взяли долг на развитие инфраструктуры. Военная промышленность – это тот же самый распил, потому что все понимают население Германии все в шоке от такого руководителя