Москва2 маяВести.Канцлер Германии Фридрих Мерц за год окончательно обнулил десятки лет развития страны. Такое мнение выразил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Десятки лет развития ФРГ Мерц, опираясь на опыт горе-предшественников, окончательно обнулил всего за годнаписал Володин в своем канале в мессенджере MAX
Германия, отметил председатель ГД, является лидером среди стран Европы, откуда переезжают в Россию. По мнению Володина, это неудивительно, так как, помимо проблем в экономике, немецкому канцлеру "хватает наглости упрекать во всех бедах" граждан ФРГ.
При этом, добавил Володин, в Германии сокращают социальные выплаты и пособия, лишают рабочих мест из-за закрытия производств.
Заставляют забыть о безвозмездной помощи нашей страны в восстановлении единства Германии. Кощунственно перечеркивают историю, запрещая в День Победы демонстрировать символику народа-победителя, спасшего мир от фашизмаподчеркнул Володин
1 мая в ходе массовых антивоенных митингов в Берлине тысячи граждан ФРГ потребовали отставки Фридриха Мерца. По словам одного из активистов, его единомышленники собрались вместе, чтобы передать в канцелярию петицию об отставке действующего канцлера Германии. Документ подписали уже 125 тысяч человек.