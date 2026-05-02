Володин: Мерц за год обнулил десятки лет развития Германии

Володин: Мерц обнулил десятилетия развития Германии за год Володин: Мерц за год обнулил десятки лет развития Германии

Москва2 мая Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц за год окончательно обнулил десятки лет развития страны. Такое мнение выразил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Десятки лет развития ФРГ Мерц, опираясь на опыт горе-предшественников, окончательно обнулил всего за год написал Володин в своем канале в мессенджере MAX

Германия, отметил председатель ГД, является лидером среди стран Европы, откуда переезжают в Россию. По мнению Володина, это неудивительно, так как, помимо проблем в экономике, немецкому канцлеру "хватает наглости упрекать во всех бедах" граждан ФРГ.

При этом, добавил Володин, в Германии сокращают социальные выплаты и пособия, лишают рабочих мест из-за закрытия производств.

Заставляют забыть о безвозмездной помощи нашей страны в восстановлении единства Германии. Кощунственно перечеркивают историю, запрещая в День Победы демонстрировать символику народа-победителя, спасшего мир от фашизма подчеркнул Володин

1 мая в ходе массовых антивоенных митингов в Берлине тысячи граждан ФРГ потребовали отставки Фридриха Мерца. По словам одного из активистов, его единомышленники собрались вместе, чтобы передать в канцелярию петицию об отставке действующего канцлера Германии. Документ подписали уже 125 тысяч человек.