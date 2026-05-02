Володин: европейские лидеры не оставляют своим гражданам выбора, и они едут в РФ

Володин: европейские лидеры вынуждают своих граждан уезжать Володин: европейские лидеры не оставляют своим гражданам выбора, и они едут в РФ

Москва2 мая Вести.Европейские лидеры не оставляют своим гражданам другого выбора, кроме как покинуть свои страны, и европейцы едут в Россию, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Главы европейских государств не оставляют другого выбора своим гражданам, как уехать из страны. Что они и делают, переезжая в Россию написал Володин в своем канале в MAX

В пример он привел Германию – страну, которая лидирует по числу жителей, переезжающих в Россию. На фоне серьезных проблем в экономике страны канцлер ФРГ Фридрих Мерц обвиняет граждан в том, что за последние 20 лет они "слишком уютно устроились в атмосфере всеобщего благополучия", отметил Володин, указав, что в Германии сокращаются соцвыплаты и пособия, люди лишаются рабочих мест из-за закрытия производств.

Власти ФРГ "кощунственно перечеркивают историю", запрещая 8-9 мая демонстрацию российской и советской символики.

Десятки лет развития ФРГ Мерц, опираясь на опыт горе-предшественников, окончательно обнулил всего за год подчеркнул Володин

В интервью журналу Spiegel Фридрих Мерц заявил, что большая часть немцев "слишком комфортно устроилась в атмосфере благополучия" и недооценивает происходящее в мире.

Ранее издание Politico писало, что Мерц, пришедший к власти с обещаниями оживить экономику ФРГ, текущую стагнацию объясняет внешними факторами, а не политикой своего правительства. По данным газеты Bild, Мерц оказался последним в рейтинге немецких политиков, при этом он теряет популярность не только в целом по стране, но и среди своих сторонников.

1 мая в ходе массовых антивоенных митингов в Берлине протестующие требовали отставки канцлера.