Москва2 маяВести.Европейские лидеры не оставляют своим гражданам другого выбора, кроме как покинуть свои страны, и европейцы едут в Россию, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Главы европейских государств не оставляют другого выбора своим гражданам, как уехать из страны. Что они и делают, переезжая в Россиюнаписал Володин в своем канале в MAX
В пример он привел Германию – страну, которая лидирует по числу жителей, переезжающих в Россию. На фоне серьезных проблем в экономике страны канцлер ФРГ Фридрих Мерц обвиняет граждан в том, что за последние 20 лет они "слишком уютно устроились в атмосфере всеобщего благополучия", отметил Володин, указав, что в Германии сокращаются соцвыплаты и пособия, люди лишаются рабочих мест из-за закрытия производств.
Власти ФРГ "кощунственно перечеркивают историю", запрещая 8-9 мая демонстрацию российской и советской символики.
Десятки лет развития ФРГ Мерц, опираясь на опыт горе-предшественников, окончательно обнулил всего за годподчеркнул Володин
В интервью журналу Spiegel Фридрих Мерц заявил, что большая часть немцев "слишком комфортно устроилась в атмосфере благополучия" и недооценивает происходящее в мире.
Ранее издание Politico писало, что Мерц, пришедший к власти с обещаниями оживить экономику ФРГ, текущую стагнацию объясняет внешними факторами, а не политикой своего правительства. По данным газеты Bild, Мерц оказался последним в рейтинге немецких политиков, при этом он теряет популярность не только в целом по стране, но и среди своих сторонников.
1 мая в ходе массовых антивоенных митингов в Берлине протестующие требовали отставки канцлера.