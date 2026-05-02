Володин: за полгода количество заявок европейцев на ВНЖ в РФ выросло в 1,5 раза

Володин: за полгода число заявок европейцев на ВНЖ в РФ выросло в полтора раза Володин: за полгода количество заявок европейцев на ВНЖ в РФ выросло в 1,5 раза

Москва2 мая Вести.Интерес к России со стороны европейцев, разделяющих российские духовно-нравственные ценности, продолжает расти. За полгода число поданных ими заявлений на разрешение на временное проживание в РФ увеличилось примерно в 1,5 раза, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Такая динамика, по его мнению, свидетельствует о том, что все больше граждан западных стран не согласны с проводимой у себя на родине политикой и стремятся уехать от навязываемых неолиберальных установок.

Если на конец октября 2025 года было подано 2275 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание, то на сегодняшний день эта цифра составляет порядка 3400. За полгода она увеличилась примерно в 1,5 раза написал Володин в своем канале в MAX

Он указал, что Германия является одним из лидеров среди стран, граждане которых переезжают в Россию, и сослался на местные опросы, согласно которым каждый пятый житель ФРГ находится в так называемом "чемоданном настроении" и задумывается об отъезде.

В ноябре 2025 года Володин сообщал, что больше всего желающих переехать в Россию – из Германии, Латвии, Франции, Италии, Великобритании, Эстонии и Литвы. По его словам, европейцы называют среди главных причин переезда в Россию безопасность, бесплатные медицину и образование, свободу слова, отсутствие навязывания нетрадиционных ценностей, а также усиливающиеся экономические трудности в своих странах.