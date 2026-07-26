Володин: пребывание мигрантов в России должно быть экономически обоснованным Володин: пребывание мигрантов в РФ должно быть экономически обоснованным

Москва26 июл Вести.Пребывание иностранных граждан в России должно быть экономически обоснованным, а сами они должны соблюдать законы, знать русский язык и приносить пользу стране, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Заявление председателя парламента о пребывании иностранных граждан размещено на сайте Госдумы РФ.

Сами они должны быть состоявшимися людьми, способными содержать не только себя, но и свои семьи, соблюдать законы, знать русский язык, уважать наши традиции, историю и культуру и приносить пользу стране, которую выбрали для проживания отметил Вячеслав Володин

Председатель Госдумы отметил, что текущее увеличение пошлин для мигрантов позволит дополнительно пополнять федеральный бюджет более чем на 15 млрд рублей ежегодно. Только в минувшем году поступления НДФЛ от мигрантов, работающих по патентам, выросли на 40%.

По его словам, с 2024 года Госдума системно и последовательно ведет работу по совершенствованию миграционной политики. Принято 32 закона.

В июне Госдума приняла закон о кратном повышении госпошлин в миграционной сфере. Например, госпошлина за прием в гражданство и выход из него увеличена с 4,2 тыс. до 50 тыс. рублей, за выдачу вида на жительство - с 6 тыс. до 30 тыс. рублей.