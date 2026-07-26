Москва26 июл Вести.Повышение пошлин для мигрантов позволит ежегодно дополнительно направлять в федеральный бюджет более 15 миллиардов рублей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает ряд государственных пошлин в сфере миграции и вводит новые. Документ направлен на рост доходов федерального бюджета, а также предусматривает льготы для отдельных категорий мигрантов.

Текущее увеличение пошлин также позволит дополнительно пополнять федеральный бюджет более чем на 15 млрд рублей ежегодно приводятся слова Володина на сайте Госдумы

Он также отметил, что пребывание иностранных граждан в России должно иметь экономическое обоснование. По его мнению, приезжающие в страну должны быть самостоятельными людьми, способными обеспечивать себя и свои семьи, соблюдать российские законы, знать русский язык, уважать традиции, историю и культуру России, а также приносить пользу стране, которую выбрали для проживания.

Председатель Госдумы напомнил, что с 2024 года нижняя палата парламента системно занимается совершенствованием миграционной политики. За это время было принято 32 закона, 21 из которых инициировали депутаты.

Володин уточнил, что эта работа направлена не только на укрепление безопасности и правопорядка, а также защиту граждан России, но и на существенное увеличение поступлений в бюджет от иностранцев, приезжающих работать в страну. Он подчеркнул, что только в прошлом году поступления НДФЛ от мигрантов, работающих по патентам, выросли на 40%.

Согласно новым правилам, при оформлении российского гражданства иностранному гражданину нужно будет заплатить 50 тысяч рублей. Госпошлина за оформление вида на жительство составит 30 тысяч рублей, за разрешение на временное проживание - 15 тысяч рублей. Кроме того, за выдачу разрешения на привлечение мигрантов к работе пошлина составит 15 тысяч рублей за каждого трудоустраиваемого иностранца.