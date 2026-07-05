Москва5 июл Вести.В конце июля вступит в силу закон, который существенно повышает размер государственных пошлин для мигрантов.

Об этом ИС "Вести" рассказал председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

После вступления в силу закона, обязательный платеж при оформлении российского гражданства для мигрантов увеличивается в 12 раз - до 50 000 рублей, а при оформлении вида на жительство — до 30 000 рублей Пошлина за разрешение на временное проживание обойдется в 15 000 рублей. Увеличение пошлин позволит пополнять федеральный бюджет более чем на 15 млрд рублей в год.

Это призвано не столько пополнить копилку бюджетную, сколько говорит обществу о том, кого мы предпочитаем прежде всего. Как бы это ни звучало, может быть, из моих уст грубо, но миграция должна иметь определенный запретительный характер. Она должна помогать обществу рассказал Калашников

Также известно, что 7 июля вступит в силу закон, который запретит депортировать из страны иностранных граждан, проходящих военную службу или служивших по контракту в вооруженных силах России и принимавших участие в боевых действиях. Также им не смогут отказать во въезде, признать нежелательным их пребывание в стране, аннулировать патенты, разрешение на работу и другие документы.

Ранее сообщалось, что в Подольске и Электростали в результате рейдов полицейские привлекли к административной ответственности 87 граждан из стран Средней и Центральной Азии, нарушивших миграционное законодательство.