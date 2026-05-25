Госдума рассмотрит проекты об увеличении пошлин для мигрантов

Москва25 мая Вести.Государственная дума РФ 26 мая рассмотрит в первом чтении два законопроекта, предусматривающих увеличение ряда пошлин для мигрантов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно инициативе, пошлину за оформление российского гражданства предлагается повысить с 4,2 тыс. до 50 тыс. рублей. Стоимость получения разрешения на временное проживание может вырасти с 1,9 тыс. до 15 тыс. рублей, а оформление вида на жительство – с 6 тыс. до 30 тыс. рублей.

По словам Володина, предлагаемые меры направлены на наведение порядка в миграционной сфере. Кроме того, изменения, как ожидается, обеспечат дополнительные поступления в бюджет.

Предварительно власти оценивают возможный дополнительный доход примерно в 15 млрд рублей ежегодно.