Москва24 мая Вести.На следующей неделе Государственная дума приступит к рассмотрению законопроектов, направленных на дальнейшее совершенствование миграционной политики, в частности, будет обсуждаться инициатива о повышении налоговых пошлин для мигрантов. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в мессенджере MAX.

Спикер рассказал, что будут обсуждаться предложения о повышении пошлин с 4200 рублей до 50000 рублей при оформлении российского гражданства, с 1920 рублей до 15000 рублей - при оформлении разрешения на временное проживание, с 6000 рублей до 30000 рублей - при оформлении вида на жительство.

Кроме этого, планируется увеличить пошлину за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов - до 15000 рублей за каждого иностранного специалиста. Все это будет способствовать наведению порядка в миграционной сфере, а также принесет дополнительные доходы в бюджет, которые прогнозно составят 15 млрд рублей в год написал Володин

Политик также отметил, что сейчас на рассмотрении Госдумы находятся 10 законодательных инициатив, регулирующих вопросы миграции.

Ранее Володин заявил, что ГД расширяет перечень оснований для депортации мигрантов. По его словам, это связано с необходимостью обеспечить общественную безопасность.