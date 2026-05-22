Москва22 мая Вести.В РФ расширяют миграционное законодательство. Нововведения позволят усилить контроль за законностью пребывания мигрантов в России, их занятостью и доходами, рассказал в интервью ИС "Вести" председатель Государственной думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин

По его словам, приезжающие в Россию мигранты обязаны неукоснительно соблюдать действующее законодательство, владеть государственным языком, а также проявлять уважение к национальным обычаям и культурному наследию.

Сейчас мы сформировали правовую основу в рамках миграционной политики: 22 закона принято, из них 18 законопроектов внесены депутатами. У нас создана рабочая группа, мы постоянно мониторим все вопросы, связанные с реализацией ключевых положений миграционной политики. Мы едины во мнении - любой, кто приезжает к нам в страну, должен соблюдать законы Российской Федерации, знать язык, уважать наши традиции и культуру. Необходимо соответствовать всем требованиям. Поэтому здесь ничего личного. Это те стандарты, которые мы сейчас определили и видим, насколько они поддерживаются гражданами заявил Володин

Ранее он напомнил о реализации норм федерального закона, расширившего полномочия полиции в сфере миграционного контроля. В частности, правоохранительные органы получили возможность принимать внесудебные решения о выдворении иностранных граждан за совершение правонарушений.

Он также заявил, что данные МВД подтверждают эффективность законодательных решений в сфере миграционной политики - в первом квартале 2026 года количество преступлений, совершенных мигрантами, сократилось на 38,9%.