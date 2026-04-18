Москва18 апрВести.В РФ должны приезжать те, кто соблюдает российские законы и знает русский язык, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В нашу страну должны приезжать те, кто соблюдает законы Российской Федерации, знает русский язык, уважает нашу культурунаписал Володин в своем канале в MAX
Председатель ГД заявил об эффективности принятых решений по миграционной политике в России. По словам Володина, сейчас на рассмотрении находится еще шесть законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционных процессов.