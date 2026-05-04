Правительство предложило повысить госпошлину за получение гражданства РФ В ГД внесли проект о повышении госпошлины за получение гражданства РФ

Москва4 мая Вести.Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение госпошлины за оформление российского гражданства. Соответствующие документы размещены в электронной базе ГД.

Сбор за прием в гражданство и выход из него предлагается установить на уровне 50 тысяч рублей.

Кроме того, инициатива затрагивает ряд других миграционных процедур. В частности, авторы проекта хотят повысить пошлину за выдачу вида на жительство до 30 тысяч рублей, а за его замену – до шести тысяч. За оформление разрешения на временное проживание в случае утраты удостоверяющих личность документов сумма может вырасти до пяти тысяч рублей.

Также планируется сделать бесплатным получение гражданства для уроженцев СССР и участников программы переселения соотечественников и их родственников. Подобная мера коснется иностранных граждан и лиц без гражданства, заключивших контракт на военную службу в период СВО, а также для членов их семей в случае их гибели.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что повышение пошлины для мигрантов рассмотрят в приоритетном порядке. Он уже отмечал, что ее могут поднять в 12 раз - с 4200 до 50 000 рублей.