Пошлину за прием в гражданство РФ планируется поднять в 12 раз Володин: повышение пошлин для мигрантов рассмотрят в приоритетном порядке

Москва29 апр Вести.Государственная Дума рассмотрит в приоритетном порядке правительственный законопроект о существенном увеличении государственных пошлин для мигрантов сразу после его поступления в палату парламента. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере MAX.

После поступления законопроекта в Государственную Думу рассмотрим его в приоритетном порядке написал спикер нижней палаты парламента

По его словам, начиная с 2024 года депутаты приняли 22 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики. На рассмотрении находится еще ряд инициатив, в том числе предусматривающая расширение перечня оснований для выдворения иностранцев, совершивших правонарушения на территории страны.

Володин уточнил, какие именно изменения готовит кабинет министров. Пошлину за прием в российское гражданство предлагается увеличить в 12 раз - с 4200 до 50000 рублей. Стоимость оформления разрешения на временное проживание вырастет в 8 раз - с 1920 до 15000 рублей. Пошлина за выдачу вида на жительство поднимется в 5 раз - с 6000 до 30000 рублей. Помимо этого, планируется существенно повысить и ряд других налоговых сборов, взимаемых с иностранцев.

Председатель Госдумы подчеркнул, что принимаемые меры поспособствовуют дальнейшему наведению порядка в миграционной сфере. Ранее Володин сообщал, что в мае в Госдуме намерены принять закон об ужесточении контроля за мигрантами.