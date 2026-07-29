Поддубный: РФ ждет период противостояния за более справедливый мир после СВО

Поддубный раскрыл, что ждет Россию после победы в спецоперации Поддубный: РФ ждет период противостояния за более справедливый мир после СВО

Москва29 июл Вести.Россию ждет долгий период противостояния за более справедливое мироустройство после победы в специальной военной операции. Об этом заявил представитель первой пятерки федерального списка кандидатов "Единой России" на выборы в Государственную думу, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный.

Поддубный выступил на форуме "Территория смыслов" на пленарной сессии "Политические лидеры нового времени: стратегический выбор и решения". Журналист, обращаясь к аудитории, отметил, что молодые политики войдут в период своей наивысшей активности в очень ответственное время.

Даже после победы в СВО нас ждет еще очень длительный период противостояния и борьбы за более справедливый мир, за более справедливое мироустройство сказал он

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия добьется своих целей в специальной военной операции. Как отметил глава государства, на все исторические испытания и внешнее давление российский народ ответил внутренней сплоченностью.