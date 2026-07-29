Медведев: сохранить Россию можно только победой в спецоперации

Медведев заявил, что победа в СВО является условием сохранения России Медведев: сохранить Россию можно только победой в спецоперации

Москва29 июл Вести.Сохранение России является общей задачей для всех политических сил страны. Добиться этого можно только победой в специальной военной операции, заявил на форуме "Территория смыслов" заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Сейчас есть одна общая задача и она очевидна – сохранить нашу страну... [Сделать это] можно только одним способом – победой в специальной военной операции сказал Медведев

Ранее он подчеркнул, что страна не нуждается в проведении новой волны мобилизации. По его словам, распространение подобных слухов – это "вранье врага".