Медведев: России не требуется проводить мобилизацию — в этом нет необходимости

В мобилизации нет никакой необходимости, заверил Медведев Медведев: России не требуется проводить мобилизацию — в этом нет необходимости

Москва28 июл Вести.В мобилизации, о которой в последнее время активно распространяются слухи в соцсетях, нет никакой необходимости. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию ВС РФ военнослужащими по контракту он несколько раз отметил этот факт.

Еще раз специально подчеркну: в мобилизации нет никакой необходимости сказал Медведев

Он указал, что подобные домыслы являются "враньем врага", который испытывает острый дефицит людского ресурса.

Воевать там (в украинской армии — прим. ред.) просто некому подытожил Медведев

Ранее в Госдуме заявили, что новой волны мобилизации в России не планируется. По словам члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, об этом "не идет речи".