Генерал Водолацкий: новая мобилизация в России не нужна

Генерал объяснил, почему России не нужна новая мобилизация Генерал Водолацкий: новая мобилизация в России не нужна

Москва2 июн Вести.В России не будет новой мобилизации, поскольку она не нужна. Об этом заявил казачий генерал Виктор Водолацкий в разговоре с aif.ru.

Таким образом он прокомментировал вновь возникшие сообщения о возможной мобилизации в стране осенью.

Мобилизация не нужна, ее не будет выразил уверенность собеседник издания

Как отметил Водолацкий, РФ усиливает свои военные возможности, что станет гарантией безопасности границ от террористических атак украинской армии.

Он подчеркнул, что в Вооруженных силах России достаточное число военных, которые умеют управлять беспилотными системами и смогут защитить воздушное пространство страны от ВСУ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в РФ не обсуждают вопрос о новой волне мобилизации.