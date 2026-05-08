Генерал Соболев: РФ не будет отвечать на созданный Киевом коллапс в аэропортах

Москва8 мая Вести.Россия не будет нарушать объявленное президентом страны Владимиром Путиным перемирие в честь 9 Мая и бить по Киеву в ответ на созданный коллапс сразу в нескольких аэропортах. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Он отметил, что Москва ответит, если Киев попытается сорвать парад Победы в столице.

Тогда мы нанесем массированный удар по центру Киева. Нужно понимать, что президент России поставил четкую задачу, речь идет о жестком ответе на атаку Москвы в период праздников. А нарушения перемирия под этот ответ не подходят объяснил Соболев беседе с НСН

По сообщению Минтранса РФ, из-за попадания БПЛА в здание филиала "Аэронавигация Юга России" временно приостановлена работа 13 аэропортов.