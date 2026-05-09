Собянин: силы ПВО уничтожили 2 беспилотника на подлете к Москве На подлете к Москве уничтожены 2 БПЛА

Москва9 мая Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны Министерства обороны РФ сбили 2 беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону столицы. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Силами ПВО Минобороны уничтожено два БПЛА, летевших на Москву написал глава города в своем канале на платформе MAX.

8 мая вступило в силу временное перемирие, объявленное Владимиром Путиным. Лидер Украины Владимир Зеленский отказался поддержать эту инициативу, заявив, что Россия не согласилась на предложенный Киевом режим тишины с 6 мая. Таким образом, с украинской стороны перемирие не было принято.

Уже в первые часы после полуночи появились сообщения о нарушениях со стороны Киева. По данным Министерства обороны России, ВСУ многочисленное количество раз нарушили режим прекращения огня. В ответ на это российские войска были вынуждены зеркально отвечать на атаки.

Позже стало известно, что Москва поддержала идею президента США Дональда Трампа о перемирии в зоне спецоперации с 9 по 11 мая. Прекращение огня будут использовать для обмена пленными.