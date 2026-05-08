Москва8 маяВести.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО на подлете к Москве сбит один вражеский беспилотник.
Это уже 27 БПЛА ВСУ, уничтоженный над столичным регионом с начала суток.
Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломковпроинформировал столичный градоначальник
Накануне противовоздушная оборона отразила атаку 61 вражеского дрона. Это был самый массовый налет БПЛА на Москву с начала года.
Минобороны РФ ранее сообщило, что 8 мая в 0:00 мск вступило в силу объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие.