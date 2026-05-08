Собянин: сбит один БПЛА, летевший на Москву

Силы ПВО сбили еще один беспилотник, направлявшийся к Москве Собянин: сбит один БПЛА, летевший на Москву

Москва8 мая Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО на подлете к Москве сбит один вражеский беспилотник.

Это уже 27 БПЛА ВСУ, уничтоженный над столичным регионом с начала суток.

Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков проинформировал столичный градоначальник

Накануне противовоздушная оборона отразила атаку 61 вражеского дрона. Это был самый массовый налет БПЛА на Москву с начала года.

Минобороны РФ ранее сообщило, что 8 мая в 0:00 мск вступило в силу объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие.