Собянин: на подлете к Москве уничтожены 20 БПЛА

Собянин: силы ПВО уничтожили 20 беспилотников на подлете к Москве Собянин: на подлете к Москве уничтожены 20 БПЛА

Москва8 мая Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны Министерства обороны РФ сбили в общей сложности 20 беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону столицы. На месте работы ведут специалисты экстренных служб.

Отражена атака беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков сообщил столичный градоначальник в мессенджере MAX

По данным оперативных сводок, массированная атака беспилотников на Московский регион продолжалась практически весь день 7 мая. Во всех случаях жертв и разрушений на земле удалось избежать.

При этом ранее Минобороны РФ сообщало, что Москва объявляет перемирие с 0:00 8 мая до 10 мая, прекращает боевые действия и удары вглубь территории Украины.