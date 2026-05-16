Москва16 маяВести.Расчеты средств противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили на подлете к столице еще четыре беспилотных летательных аппарата.
Об этом сообщил в мессенджере MAX мэр Москвы Сергей Собянин.
Четыре БПЛА сбиты средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных службговорится в заявлении
По данным столичного градоначальника, с начала текущих суток в субботу, 16 мая, ПВО сбила 30 дронов, пытавшихся атаковать Москву. Из них 10 БПЛА сбили за текущий час, уведомления об этом были опубликованы в 17.01, 17.07 и 17.34 по московскому времени.