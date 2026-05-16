Собянин: с начала суток на подлете к Москве сбиты 30 БПЛА 30 беспилотников сбиты на подлете к Москве с начала суток

Москва16 мая Вести.Расчеты средств противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили на подлете к столице еще четыре беспилотных летательных аппарата.

Об этом сообщил в мессенджере MAX мэр Москвы Сергей Собянин.

Четыре БПЛА сбиты средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб говорится в заявлении

По данным столичного градоначальника, с начала текущих суток в субботу, 16 мая, ПВО сбила 30 дронов, пытавшихся атаковать Москву. Из них 10 БПЛА сбили за текущий час, уведомления об этом были опубликованы в 17.01, 17.07 и 17.34 по московскому времени.