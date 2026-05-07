РФ призывает ответственно отнестись к предупреждениям МО РФ об ответе 9 мая Ушаков: Россия призывает ответственно отнестись к предупреждению МО РФ Киеву

Москва7 мая Вести.Россия призывает всех ответственно отнестись к предупреждению российского министерства обороны о возможности ответа в случае провокаций со стороны киевского режима на 9 мая. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он напомнил, что накануне министерство иностранных дел России направило ноты в адрес всех аккредитованных в РФ дипломатических миссий и представительств.

С настоятельным призывом с максимальной ответственностью отнестись к заявлению Минобороны и обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и иных представительств, а также своих граждан сказал Ушаков

Помощник президента подчеркнул, что в заявлении оборонного ведомства содержится четкое предупреждение об ответных мерах в случае попыток киевского режима реализовать планы во время празднования Дня Победы в Москве.

4 мая Минобороны России объявило, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) будет действовать перемирие в период с 8 по 9 мая.

В ведомстве также заявили, что населению украинской столицы и дипломатам стоит готовиться своевременно покинуть город. Как подчеркнули в МО, если киевский режим попытается сорвать празднование Дня Победы в Москве, то по центру Киева будет нанесен массированный ракетный удар.