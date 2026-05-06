Мирошник: России нужно быть готовой к любым провокациям перед 9 мая

России нужно быть готовой к любым провокациям перед 9 мая, заявил Мирошник Мирошник: России нужно быть готовой к любым провокациям перед 9 мая

Москва6 мая Вести.России нужно быть готовой к любым провокациям перед Днем Победы. Такое мнение ИС "Вести" озвучил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, Минобороны должно быть готово ответить на любые выпады, чтобы противник пожалел и о провокации, и о каких-либо попытках "дергаться".

Сейчас речь идет о том, что мы должны быть готовы к любым провокациям, прогнозировать, как поведет себя украинская сторона. Я прекрасно понимаю, как, но, честно сказать, я не хочу об этом говорить в эфире, как бы для того, чтоб просто не вызывать провокацию, не лить воду на чужую мельницу сказал посол

Ранее Родион Мирошник заявил, что исключать того, что Киев в День Победы предпримет попытки провокаций, несмотря на предупреждения МО РФ, нельзя.