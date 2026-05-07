Килинкаров уверен, что Киев готовит провокацию на 9 мая со спецслужбами Запада Килинкаров: Киев готовит провокацию на 9 мая вместе с западными спецслужбами

Москва7 мая Вести.Провокация киевского режима на праздновании Дня Победы готовится заранее при помощи западных спецслужб. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в интервью ИС "Вести".

Политолог уверен, что провокация определенно будет, и к ней необходимо подготовиться.

Такая провокация готовилась ни сегодня, ни сейчас, это не спонтанное решение [Владимира] Зеленского… Этот теракт, который может быть осуществлен, не знаю, восьмого или девятого [мая], но в любом случае он будет осуществлен. Он готовился задолго, готовился западными британскими спецслужбами вместе с Зеленским. И в любом случае попытка его реализации будет… У них есть свой план, и они намерены его реализовывать высказал свою точку зрения Килинкаров

Также политолог объяснил, как может измениться характер спецоперации из-за провокаций Украины во время празднования Дня Победы.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что при попытке киевского режима сорвать 9 мая в Москве Россия нанесет ракетный удар по центру Киева. В ведомстве предупредили гражданское население Киева и иностранных дипломатов, находящихся в городе, о необходимости заблаговременно покинуть его.