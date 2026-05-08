Москва8 мая Вести.Великобритания может устроить провокацию 9 мая под чужим флагом. Такое предположение ИС "Вести" сделал бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Килинкаров заявил, что его больше беспокоит позиция Британии, а не украинской стороны.

У меня есть сомнения в отношении одной страны наиболее агрессивной в отношении России – это Британия, да, в отношении их желания урегулировать конфликт … Я понимаю, что этот медийщик, да, шоумен, он уже получил все, что хотел. А вот то, что касается британцев, эти товарищи могут провести провокацию под чужими флагами, причем я считаю, что вполне в их интересах, с учетом того, какое отношение у них и к Европейскому союзу, и к России. Поэтому больше всего опасений я жду именно с их стороны