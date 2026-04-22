Москва22 апр Вести.Великобритания планирует создать объединение государств в противовес Евросоюзу. Такое предположение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, основой нового сообщества, помимо Британии, могут стать Норвегия, Турция и Украина. При этом Лондон предпочитает держаться в тени, доверив озвучивание этой идеи Киеву.

Теперь идеи, которые якобы озвучиваются Зеленским в отношении нового оборонного союза. Очевидно, ну, я имею в виду союза Украина, Турция, Норвегия и Британия. Очевидно, это не идея Зеленского. Это идея британцев. И она, кстати говоря, направлена не на усиление Европейского союза, как нам говорят, что вот Европейский союз усилили бы эти страны, если бы они были членами Европейского союза: Британия, Норвегия, Украина и Турция. Ну, я просто хочу спросить, это Британия должна во второй раз вступить в Европейский союз? Или все-таки это антиевропейский проект?... Или все-таки британцы настолько хитрые, и настолько эффективно работают внутри Европы, что они пытаются сначала создать фундамент в виде вот этих стран? А потом потихонечку разбирать вот эту самую Европу, которая находится под Германией. Мне кажется, идея точно такая поделился своим мнением он

Ранее сообщалось, Британия, поддерживая Украину вредит сама себе. По мнению военного эксперта Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александра Степанова, жителям Великобритании стоило бы задуматься о перспективности такого внешнеполитического курса.