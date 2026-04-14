Военный эксперт Степанов: внешняя политика Британии вредит ей самой

Москва14 апр Вести.Поддержка украинской армии со стороны Великобритании вредит самому Соединенном Королевству, заявил ИС "Вести" военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Те финансовые средства, которые идут на подпитку де-факто армии иностранного государства, идут в ущерб реализации целого ряда социальных программ Британии, где, как мы знаем, есть очевидные экономические проблемы их реализации заметил он

По мнению эксперта, жителям Великобритании стоило бы задуматься о перспективности такого внешнеполитического курса.

Населению Великобритании стоит задуматься о необходимости и целесообразности такой внешней политики, связанной с подготовкой преступных синдикатов и международных террористов заявил Степанов

Ранее бывший украинский военнослужащий, перешедший на сторону России, рассказывал, что подготовку местных ДРГ проводят во Львове инструкторы из Британии и США.