На Украине готовят пиратов для диверсий против Китая Эксперт Степанов: на Украине готовят агентов для морских диверсий

Москва14 апр Вести.Украинские боевики, прошедшие подготовку при поддержке Великобритании, могут быть задействованы в морских диверсиях, в том числе против Китая. Об этом ИС "Вести" заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Есть мысль, что из украинских специалистов формируют своеобразный пиратский синдикат, который, чем ближе к развалу государственности киевского режима, тем вероятнее будет использоваться в рамках широкой географии для проведения морских диверсий в отношении морских коммуникаций. И не только Российской Федерации, но и, допустим, Китайской Народной Республики заявил Степанов

В прошлом году экс-министр обороны Украины Денис Шмыгаль говорил, что более 60 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошли обучение по программе Interflex в Великобритании.

Военный обозреватель, редактор отдела журнала "МТО ВС РФ" Борис Джерелиевский убежден, что этот опыт украинцев британцам не пригодится.

Предположу, что этот опыт не будет в полной мере востребован в ВС Великобритании. Чаще всего бывает так, что в реальности внедрять что-то новое без необходимости - это всегда тяжело и неприятно. Офицеры учились там одному, а тут совершенно противоположные вещи, которые в голове плохо укладываются сказал он

Ранее бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров сообщал, что Великобритания стоит за всеми атаками безэкипажных катеров (БЭКов) на Черном море – как на военный, так и на гражданский флот РФ.