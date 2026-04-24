Москва24 апрВести.Украинские боевики могут начать совершать диверсионные вылазки на территории России по указанию Великобритании. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Как отметил Олейник, Лондон в настоящее время не ставит перед Киевом задач по наступлению или освобождению территорий. Ключевая цель – максимальная дестабилизация внутренней обстановки в России.
То есть главной задачей будет раскачать общество, вызвать какое-то недовольство. Сейчас англичане планируют сделать главный упор на диверсионную работу ВСУсказал он
В связи с этим, подчеркнул Олейник, будут расти поставки БПЛА для киевского режима и число дальнобойных атак по российской территории.
Бывший украинский депутат также отметил, что ФСБ России уже активно препятствует лицам, завербованным украинскими властями. Олейник связал недавние заявления экс-главкома ВСУ Валерия Залужного о стабильно плохой ситуации на фронте, а также признанную им невозможность начать наступление с попыткой компенсировать неудачи диверсиями внутри РФ.