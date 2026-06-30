Москва30 июн Вести.Ракетно-дронные атаки Украина преподносит Западу как попытку деморализовать россиян и вывести их на протесты с целью свержения власти. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Однако он отметил, что у России выработан иммунитет к различным ситуациям в стране, в отличие от Украины.

Вот они, я так понимаю, Западу преподнесли вот эти все ракетно-дронные атаки как их попытку дестабилизировать российское общество, деморализовать россиян, условно говоря, вывести их на какие-то протесты с целью там свержения власти. Я задам простой вопрос. Скажите, пожалуйста, ну если на Украине уже давно нет света, газа, тепла, воды, там, все, что хотите, перечисляйте. А что ж там этого всего не произошло. Вот с чего вы взяли, что это должно произойти здесь? Ну вот с какой радости это должно произойти здесь, если учесть еще историю современной России, которая пережила две Чеченских войны, да, активную фазу террористических актов. Все же это было, да? Ну, есть определенный какой-то иммунитет. Ну, это Украина впервые с этим столкнулась, а современная Россия с этим сталкивалась, ну вот совсем недавно, все это, все это было на наших глазах. Мы были свидетелями всех этих событий. Поэтому я не знаю, откуда у них такая уверенность поделился Килинкаров

Однако получив колоссальное количество БПЛА западного производства, украинцы предпочитают их использовать в террористических целях. Они направили дроны прямиком на населенные пункты России.