Москва30 июн Вести.Получив колоссальное количество БПЛА западного производства Украина предпочла направить их на терроризм. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, дроны были направлены прямиком на населенные пункты России.

У нас по статистике сейчас очень четко подтверждается та тенденция … В том, что Украина сегодня получила просто колоссальное количество украинских дронов западного производства. Но дроны они направили не на войну с военными, они направили их не на передовую, они отправили их на терроризм. Они отправили их, значит, бить по там, где, так называемые дип-страйки, миддл-страйки. То есть они постарались использовать, вот матушка Россия велика большая, огромное количество населенных пунктов, огромное количество производств, гражданских мест где, люди проживают, где работают, где находятся … Вот туда, вот туда они начали направлять сказал Мирошник

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 июня, понедельник, над территорией Смоленской области уничтожены три вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор области Василий Анохин.