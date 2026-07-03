Запад стал поставлять Киеву в 6–8 раз больше дронов-убийц Мирошник связал рост атак ВСУ с увеличением поставок дронов с Запада

Москва3 июл Вести.За последний год Запад стал поставлять на Украину в 6–8 раз больше ударных дронов, что привело к увеличению количества атак ВСУ по гражданским объектам и мирному населению. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

На брифинге с журналистами он раскрыл, что Киев использует западное вооружение не для операций на поле боя, а для террористических атак.

Запад уже многократно заявил об изменении своих приоритетов в поставках вооружений Киеву​​​. За последний год количество направленных украинским боевикам дронов-убийц выросло в 6-8 раз пояснил Мирошник

Посол также раскрыл, что за последние три месяца киевский режим своими террористическими атаками затронул гражданскую инфраструктуру в 42 регионах России. Мирошник указал, что Киев сместил свои приоритеты с ведения боевых действий на проведение террористических операций.