Мирошник: Запад дает Киеву дроны, а он применяет новую тактику убийств

Мирошник: Запад поставляет Киеву высокотехнологичные дроны для убийств Мирошник: Запад дает Киеву дроны, а он применяет новую тактику убийств

Москва10 июл Вести.Запад поставляет Киеву высокотехнологичные дроны, которые применяются для убийств и создают невыносимые условия для гражданского населения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

В ходе международного онлайн-телемоста, посвященного преступлениям киевского режима, Родион Мирошник заявил, что Запад все больше поставляет Киеву высокотехнологичных средств дистанционного убийства в виде ударных дронов различных видов, сообщают РИА Новости.

Они применяются с большим размахом и с использованием новых тактик совершения убийства и создания невыносимых условий для гражданского населения сказал Родион Мирошник

В Херсонской области Киев с помощью беспилотников регулярно поджигает посевы сельскохозяйственных культур, чтобы огонь охватил сотни гектаров насаждений, уничтожил посевы и работающую в поле технику и мог переброситься на жилье, примыкающее к полям.

По словам посла, это представляет собой бандитский способ нанесения значительного ущерба экологии региона и создания угрозы жизни местному населению.