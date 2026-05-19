Мирошник: ВСУ на прошлой неделе совершили крупнейшую атаку на Москву и область

Москва19 мая Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) на прошлой неделе предприняли самую масштабную атаку на территории Москвы и Московской области. Об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

По информации дипломата, украинские боевики выпустили по меньшей мере 100 ударных дронов по гражданским объектам столичного региона.

Он добавил, что целями киевского режима стали спальные кварталы, а также районы плотной жилой застройки. Мирошник указал, что аналогичные атаки произошли в Рязани, Белгороде и Шахтерске. Дипломат подчеркнул, что действия киевского режима привели к масштабным разрушениям, а также к гибели и ранениям мирных жителей.

Ранее Мирошник заявил, что киевский режим активно движется в сторону эскалации террористической войны, нанося удары по мирным жителям и гражданским объектам.