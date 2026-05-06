Мирошник: Киев атакой по РФ 5 мая показал нежелание мирного урегулирования Мирошник: атака по России 5 мая раскрывает "псевдомирную" риторику Киева

Москва6 мая Вести.Киевский режим продемонстрировал свое нежелание идти на мирное урегулирование конфликта, атаковав российские города с помощью беспилотников и ракет во вторник, 5 мая. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

В беседе с газетой "Известия" он подчеркнул, что киевский режим в праздничные дни может попытаться устроить различные террористические акции.

Несмотря на псевдомирную риторику, дела говорят гораздо больше и точнее о реальном отношении Украины к стремлению достижения мирных договоренностей, решению дипломатическим путем. Поэтому это явный вызов и стремление показать свое полное нежелание каким-либо мирным способом заканчивать конфликт сообщил Мирошник

Накануне в Министерстве обороны РФ заявили, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили 88 украинских беспилотников над 14 регионами с 9.00 до 14.00 мск.

Ранее в ведомстве сообщили, что в соответствии с решением президента России Владимира Путина 8–9 мая объявляется перемирие в честь Дня Победы.