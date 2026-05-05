МО РФ: 88 украинских дронов за пять часов сбиты над регионами России

ПВО уничтожила 88 дронов ВСУ за пять часов МО РФ: 88 украинских дронов за пять часов сбиты над регионами России

Москва5 мая Вести.Силы противовоздушной обороны с 9.00 до 14.00 мск уничтожили 88 украинских дронов над 14 регионами, в том числе Московским, Тверской областью и Чувашией. Об этом сообщили в МО РФ.

Дроны Вооруженных сил Украины также уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, а также Крыма.

Как ранее информировали в ведомстве, ПВО в течение суток сбила 601 украинский БПЛА, 6 крылатых ракет "Фламинго". 9 авиабомб и 2 снаряда американской РСЗО HIMARS.