Москва20 июл Вести.Ударами по Московскому региону Украина добивается политического информационного эффекта, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ИС "Вести".

По словам дипломата, террористическими действиями Киев хочет не только добиться эффекта запугивания, но и обратить на себя внимание западных партнеров.

Попытки блокировать коммуникацию, логистику, точечные нанесения ударов, за которыми должен последовать некий политический информационный эффект. И этот эффект [глава киевского режима Владимир] Зеленский как собачка схватит в зубы, побежит к своим хозяевам и скажет: "Смотрите, как у нас получается, как мы можем атаковать российские регионы". И, к сожалению, Зеленский и его спонсоры благополучно отворачиваются от норм международного гуманитарного права, которые говорят о том, что любой удар по гражданским объектам – это и есть военное преступление подчеркнул посол по особым поручениям МИД РФ

Также Мирошник пообещал ответ России за налет украинских беспилотников на Москву.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 20.30 19 июля до 05.00 20 июля Вооруженные формирования Украины направили для ударов по столице более 400 БПЛА.