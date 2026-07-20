Москва20 июлВести.Вооруженные формирования Украины направили для ударов по Москве более 400 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 85 из которых были нейтрализованы на подступах к столице. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
С 20.30 вечера до 5 утра в направлении Московского региона летело более 400 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 85 БПЛА уничтожено на подлете к Москвеуточнил столичный градоначальник в своем канале в мессенджере MAX
Ранее ночью 20 июля Собянин сообщал об уничтожении 79 украинских БПЛА, летавших на Москву. В этот период в Московской области объявлялась беспилотная опасность. В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский были введены ограничения на полеты.