Мэр Москвы: более 400 вражеских БПЛА пытались атаковать российскую столицу Собянин: силы ПВО нейтрализовали более 400 вражеских БПЛА, летевших на Москву

Москва20 июл Вести.Вооруженные формирования Украины направили для ударов по Москве более 400 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 85 из которых были нейтрализованы на подступах к столице. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

С 20.30 вечера до 5 утра в направлении Московского региона летело более 400 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 85 БПЛА уничтожено на подлете к Москве уточнил столичный градоначальник в своем канале в мессенджере MAX

Ранее ночью 20 июля Собянин сообщал об уничтожении 79 украинских БПЛА, летавших на Москву. В этот период в Московской области объявлялась беспилотная опасность. В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский были введены ограничения на полеты.