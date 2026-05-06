Москва6 мая Вести.Для отвлечения внимания от неудач на фронте командование ВСУ организует атаки городов РФ. Такое мнение ИС "Вести" озвучил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Он добавил, что целями ударов становятся центры городов, где гибнут мирные жители.

Они не рассказывают о том, как продвигаются наши военные на Донецком направлении, на Красноармейском, Димитровском и так далее. Движение идет, постепенно-постепенно Украина теряет позиции. Но для того, чтобы компенсировать вот эти проигрыши, где они не в состоянии противостоять нашему военному давлению, они наносят удар, к примеру, вот по Чебоксарам, по центру города, где есть погибшие, где есть раненые