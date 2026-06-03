Мирошник: удары по ВПК Украины нацелены на ослабление западного снабжения Киева Мирошник: удары РФ по ВПК Украины ослабляют военный потенциал киевского режим

Москва3 июн Вести.Удары Вооруженных сил (ВС) России по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины направлены на то, чтобы Запад мог как можно меньше снабжать киевский режим. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

В беседе с "Известиями" он отметил, что Киев в конфликте делает ставку скорее на удары по гражданским объектам, чем на классические боевые действия.

Это удары [РФ], которые направлены исключительно на то, чтобы Украина обладала меньшими военными возможностями, чтобы Запад как можно меньше мог ее усиливать сказал дипломат

По его словам, удары российских сил направлены на ослабление военного потенциала киевского режима.

Ранее Мирошник заявил, что Европейский союз никак не отреагировал на атаку по инфраструктуре Запорожской АЭС и другие преступления Киева. Он отметил, что Европа не собирается реагировать на преступления, которые совершает киевский режим.