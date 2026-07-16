Москва16 июл Вести.Атаки Украины по атомным станциям РФ являются частью продуманной стратегии Киева. Об этом ИС "Вести" рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он добавил, что вину за такие атаки украинские власти пытаются переложить на Россию.

По данным Росатома, были за последнее время нанесены удары и по Курской атомной электростанции, по Ленинградской, были попытки или покушения, по Смоленской, поэтому говорить о том, что это случайность, имея в виду убийство главного инженера [Александра] Яковлева Запорожской атомной электростанции ни в коей мере [нельзя]. Да, это абсолютно продуманная, это стратегия Киева, который всячески стремится, скорее всего, напугать как население России, так и своих возможных спонсоров, естественно, пытаясь переложить ответственность за возможные террористические действия на российскую сторону рассказал Мирошник

Ранее сообщалось, что после атаки ВСУ по ЗАЭС был убит главный инженер станции Александр Яковлев. Украинский БПЛА ударил по его автомобилю.