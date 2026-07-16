Мирошник назвал ответственного за удары по АЭС и гражданским автобусам Мирошник: удары по АЭС и гражданским автобусам - это решения СБУ и Зеленского

Москва16 июл Вести.Решения об ударах по российским атомным электростанциям и гражданским автобусам принимаются на уровне Службы безопасности Украины и главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Безусловно, здесь есть политическая конъюнктура, здесь и политическая рамка, и она безусловно относится именно к уровню Зеленского. Поэтому Зеленский, не смущаясь, в начале июня делал несколько заявлений о том, что он встречался с руководителями украинских спецслужб и утвердил операции, которые могут быть реализованы на российской территории. Там не было, безусловно, детализации, но сейчас мы видим, какого рода операции, скорее всего, Зеленский утверждал. Это и события в Крыму, это и посягательства вот на Запорожскую атомную электростанцию. Это удары по гражданским автобусам. То есть, по сути дела, Зеленский на своих встречах благословляет ведение террористической войны заявил Родион Мирошник

Он отметил, что Украина не хочет признавать поражение на поле боя и пытается перевести войну в плоскость военных преступлений.

То есть для Киева и для Европы прекрасно понятно, что военным способом одолеть Россию они не в состоянии, даже собрав все свои силы вместе. Я говорю и о спонсорах, и о непосредственных исполнителях этих действий. И поэтому путем террористических актах они пытаются повлиять просто на настроение граждан отметил Мирошник

Ранее он заявил, что украинские нацисты продолжают толкать мир к ядерной катастрофе, а убийство главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева – еще один шаг на этом пути.