Москва16 июл Вести.Киевский режим выступает главным террористом, желающим повлиять на безопасность Запорожской атомной станции. Таким мнением с ИС "Вести" поделился посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он призвал к жестким правовым оценкам деятельности Украины, а также к давлению на киевский режим.

Киев выступает главным террористом, который стремится всячески повлиять на безопасность работы Запорожской атомной электростанции. Поэтому здесь реакция должна быть не только в виде заявления господина (директора МАГАТЭ Рафаэля. – Прим. ред.) Гросси, а здесь должны быть жесткие правовые оценки и так называемое давление на зарвавшегося боевика и на зарвавшийся режим во главе с Зеленским, которые считают для себя возможным организацию подобных террористических актов, у которых последствия могут быть непредсказуемы заявил Мирошник

Ранее дипломат прокомментировал украинские атаки на атомные станции РФ. Он назвал их частью продуманной стратегии киевского режима.