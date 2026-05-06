Киев хочет привлечь к себе внимание темой радиационной опасности, заявили в МИД Мирошник: темой радиационной опасности Киев пытается привлечь внимание

Москва6 мая Вести.Киевский режим, поднимая тему радиационной опасности, хочет привлечь к себе внимание, заявил ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Тему радиационной опасности Украина пытается использовать в любой ситуации, когда есть обострение, когда им необходимо привлечь дополнительное внимание, потому что все понимают, что в мире внимание к радиационной опасности слишком высокое сказал Мирошник

Он отметил, что при этом ВСУ все еще пытаются атаковать Энергодар и энергообъекты, а также линии, связанные с Запорожской АЭС.

Во вторник, 5 мая, город-спутник ЗАЭС Энергодар подвергся множественным атакам украинских боевиков.