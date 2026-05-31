Мирошник: ВСУ все ближе к ударам по реактору Запорожской АЭС Мирошник: ВСУ в течение месяца бьют по ЗАЭС, приближаясь к реактору

Москва31 мая Вести.ВСУ на протяжении месяца шли к тому, чтобы атаковать основные мощности Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил в эфире "Соловьёв live" для ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

В субботу глава Росатома Алексей Лихачев сообщал, что удар дрона по ЗАЭС стал первой целенаправленной атакой Киева на основное оборудование атомной электростанции.

Нельзя смотреть сквозь пальцы на ситуацию по ЗАЭС, потому что в течение месяца они пытались наносить удары, постепенно приближаясь к непосредственному блоку основных мощностей, по сути дела, к реактору. Поэтому на сегодняшний день идет такое нагнетание, идет постепенное движение в сторону основных мощностей, которые могут распространять реакцию. Поэтому озабоченность Лихачева абсолютно не на пустом основании находится пояснил Мирошник

Он указал, что ранее киевский режим старался поразить транспортный цех ЗАЭС, коммуникации станции.

Киев сначала наносил удары по транспортному цеху, по тренировочному лагерю, по коммуникациям, пытался блокировать Запорожскую атомную электростанцию от энергопотоков. Теперь вот удар почти по реактору. И реакции Запада нет, и вряд ли она на сегодняшний день будет полагает он

Ранее в Росатоме заявили, что удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машинному залу шестого энергоблока Запорожской АЭС приблизил ситуацию к опасному инциденту с возможными последствиями для людей далеко за пределами России и Украины.