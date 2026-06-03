Марочко: молчание Киева об ударах ВС РФ по ОПК Украины признает их эффективность Марочко объяснил, как Киев подтверждает эффективность ударов РФ по ОПК Украины

Москва3 июн Вести.Киевский режим подтверждает эффективность ударов Вооруженных сил (ВС) РФ по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, замалчивая их. Таким мнением поделился военный эксперт Андрей Марочко.

В беседе с ТАСС он отметил, что жители Украины рады ударам ВС России по территориальным центрам комплектования ВСУ (ТЦК).

Исходя из того, что практически все украинские паблики замалчивают сейчас точные данные о том, куда прилетело и по чем - могу сказать, что это как раз тот фактор, который сигнализирует о том, что весьма эффективно отработали наши военнослужащие по объектам ОПК Украины и объектам двойного назначения рассказал Марочко

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удары по 10 предприятиям ОПК Украины, а также по трем ТЦК в Киеве. В ведомстве отметили, что удары возмездия были нанесены в ответ на террористический акт киевского режима в Старобельске.

Между тем посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что удары по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины нацелены на то, чтобы Запад мог меньше снабжать Киев.