Москва3 июнВести.Киевский режим подтверждает эффективность ударов Вооруженных сил (ВС) РФ по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, замалчивая их. Таким мнением поделился военный эксперт Андрей Марочко.
В беседе с ТАСС он отметил, что жители Украины рады ударам ВС России по территориальным центрам комплектования ВСУ (ТЦК).
Исходя из того, что практически все украинские паблики замалчивают сейчас точные данные о том, куда прилетело и по чем - могу сказать, что это как раз тот фактор, который сигнализирует о том, что весьма эффективно отработали наши военнослужащие по объектам ОПК Украины и объектам двойного назначениярассказал Марочко
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удары по 10 предприятиям ОПК Украины, а также по трем ТЦК в Киеве. В ведомстве отметили, что удары возмездия были нанесены в ответ на террористический акт киевского режима в Старобельске.
Между тем посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что удары по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины нацелены на то, чтобы Запад мог меньше снабжать Киев.