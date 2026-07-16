Минобороны заявило, что ВС РФ наносят удары по объектам на Украине без перерыва

"Это вам не футбол": МО РФ прокомментировало удары по объектам на Украине Минобороны заявило, что ВС РФ наносят удары по объектам на Украине без перерыва

Москва16 июл Вести.Министерство обороны России отчиталось, что наносит удары по объектам военно-промышленного комплекса на Украине без перерыва.

Таким образом ведомство прокомментировало ночные удары российской армии по объектам в Киеве и Одесской области.

Это вам не футбол! Армия России наносит удары без перерыва говорится в публикации

Ранее стало известно, что в ходе группового удара ВС РФ поразили склад предприятия в Киеве, где собирают ударные беспилотные летательные аппараты "Лютый" и разведывательные БПЛА "Лелека-100". Кроме того, нанесены удары по объектам инфраструктуры портов "Одесса" и "Южный" в Одесской области​​​.