Москва16 июлВести.Министерство обороны России отчиталось, что наносит удары по объектам военно-промышленного комплекса на Украине без перерыва.
Таким образом ведомство прокомментировало ночные удары российской армии по объектам в Киеве и Одесской области.
Это вам не футбол! Армия России наносит удары без перерываговорится в публикации
Ранее стало известно, что в ходе группового удара ВС РФ поразили склад предприятия в Киеве, где собирают ударные беспилотные летательные аппараты "Лютый" и разведывательные БПЛА "Лелека-100". Кроме того, нанесены удары по объектам инфраструктуры портов "Одесса" и "Южный" в Одесской области.