ВС РФ ударили по предприятию в Киеве, где собирали дроны "Лютый" и "Лелека-100"

Минобороны РФ назвало цели ударов в Киеве ВС РФ ударили по предприятию в Киеве, где собирали дроны "Лютый" и "Лелека-100"

Москва16 июл Вести.В ходе группового удара Вооруженные силы России поразили склад предприятия в Киеве, где собирают ударные беспилотники "Лютый" и разведывательные БПЛА "Лелека-100", сообщило Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, в ночь на 16 июля ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинского ВПК в Киеве, задействованных в производстве и хранении БПЛА, а также по объектам инфраструктуры портов "Одесса" и "Южный" в Одесской области, используемым для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов предназначенных для обеспечения ВСУ​​​.

В Минобороны отметили также, что групповым ударом ВС РФ в Киеве поражено предприятие логистической компании "Рапид", осуществляющей сборку и хранение БПЛА.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи уничтожили 375 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией РФ.