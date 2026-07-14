ВС РФ в ходе удара по Киеву поразили предприятия, где производили ракеты

МО РФ рассказало подробности группового удара по Киеву ВС РФ в ходе удара по Киеву поразили предприятия, где производили ракеты

Москва14 июл Вести.Российская армия в ходе группового удара по Киеву поразила предприятия, где производились ракеты, а также осуществлялась сборка беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, Вооруженным силам России удалось нанести удар по одному из ключевых производств по сборке боевых частей для дронов – заводу "Укр Армо Тех".

По данным министерства, в ходе спецоперации российские войска также поразили киевский завод "Радиоизмеритель". Отмечается, что данное предприятие поставляло компоненты для ракет "Нептун-МД".

Ранее также сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по украинскому порту Черноморск и поразили в том числе объекты, используемые для разгрузки и хранения военных грузов.